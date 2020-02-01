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1 февраля • обновлено в 12:24
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На парковке в Германии годами ржавеют новые Lada Samara

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На закрытой территории одного из предприятий в Германии обнаружили новые Lada Samara (ВАЗ-2109) без пробега. Эти автомобили никогда не эксплуатировались, но их состояние – удручающее.

Как выяснил OBOZREVATEL, заброшенные ВАЗы находятся на парковке чешской фирмы "Зетор-сервис" в городе Аурих (северо-запад Германии). Это предприятие закрылось еще 20 лет назад, и судя по всему, Лады там пребывают с тех пор. На это указывает их состояние: краска в буквальном смысле выцвела, кузова поржавели, а в некоторых местах даже видно сквозную коррозию. При этом сюда автомобили попали, как пишут в блогах, сразу же из автосалона.

Покинутые Lada Samara в Германии

Покинутые Lada Samara в Германии

carakoom.com

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Всего на парковке находится три Lada Samara в экспортном исполнении, причем одна из них настоящий эксклюзив – Lada Samara Baltic. От обычной версии она отличалась эксклюзивным синим окрасом, оригинальным кузовным обвесом, накладкой на переднюю панель, спойлером Foha Ratipur австрийского производства, колесами Melber KBA, инжекторным двигателем и рулём VW с подушкой безопасности. Такая Лада выпускалась по лицензии финским предприятием Valmet Automotive мелкими партиями с 1996 по 1998 годы.

Покинутые Lada Samara в Германии

Покинутые Lada Samara в Германии

carakoom.com

Покинутые Lada Samara в Германии

Покинутые Lada Samara в Германии

carakoom.com

Вторая "Лада" – ярко-красная Samara Topas. У неё также особый пластиковый обвес и колесные диски Melber KBA. Кроме того, данный хетчбэк примечателен, люком в крыше, спортивным кожаным рулем Raid и электронными часами на торпедо.

Покинутые Lada Samara в Германии

Покинутые Lada Samara в Германии

carakoom.com

Наконец, третий экземпляр – обычная "девятка", но также с литыми дисками (а не со стандартными "штамповками"). Такая Samara тоже продавалась на европейском рынке.

Покинутые Lada Samara в Германии

Покинутые Lada Samara в Германии

carakoom.com

Что дальше будет с этими авто, сказать сложно. Но, учитывая их состояние, они вряд ли "увидят" дороги. Тут даже отсутствие пробега не спасёт...

Покинутые Lada Samara в Германии

Покинутые Lada Samara в Германии

carakoom.com

Кстати, похожую картину можно увидеть и в Украине: недавно в городе Энергодар Запорожской области обнаружили кладбище жёлтых ЗАЗ Славута. OBOZREVATEL подробно рассказывал о нём в этой заметке.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Lada новые авто б/у автомобиль
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
неплохая была машина...
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