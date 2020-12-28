В Германии обнаружили 35-летний BMW с пробегом 428 км

На продажу в Германии выставили BMW 635 CSi 1985 года выпуска. Уникальность лота заключалась в том, что на одометре машины – всего 428 км.

Об этом сообщает портал Carsсoops. Автомобиль выставили на продажу на интернет-площадке autoscout24. После ожесточенных торгов неизвестный покупатель стал владельцем раритета за внушительную сумму в 185 тысяч евро. Для сравнения аналогичные экземпляры предлагаются от 20 до 70 тысяч евро в зависимости от пробега и состояния.

Первому владельцу рестайлинговый BMW 635 CSi доставили в январе 1985 года carscoops.com

Автомобиль простоял в гараже 35 лет carscoops.com

Первому владельцу рестайлинговый BMW 635 CSi доставили в январе 1985 года. А на следующий день спортивное купе поставили в гараж, где автомобиль простоял следующие 35 лет. Все это время за машиной ухаживали, поэтому автомобиль сохранился до наших дней практически в первозданном виде, включая черный кожаный салон со спортивными сиденьями. Несмотря на свой возраст, в списке опций – бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники, гидроусилитель руля и стильные легкосплавные диски с оригинальным рисунком.

За машиной ухаживали, поэтому автомобиль прекрасно сохранился до наших дней carscoops.com

Черный кожаный салон со спортивными сиденьями сохранился в первозданном виде carscoops.com

На одометре машины – всего 428 км carscoops.com

Спортивное купе BMW 635 CSi выпускалось с 1978 по 1989 год. Это была одна из самых мощных модификаций первого поколения BMW 6 серии. Автомобиль оснащался 3,4-литровым V6 мощностью 218 л.с., а версия с катализатором имела в своем арсенале 211 л.с. Все эту мощь к задним ведущим колесам передавала 5-ступенчатая "механика" или опционный "автомат" от ZF. До "сотни" купе разгоняется за 8-8,5 секунды. Максимальная скорость в топовой версии достигала 225 км/ч.

Спортивное купе BMW 635 CSi выпускалось с 1978 по 1989 год carscoops.com

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