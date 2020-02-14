Таврия из Германии: обнаружен идеальный ЗАЗ-1102

В Facebook-сообществе Genex опубликовали фотографии необычной ЗАЗ-1102 Таврия. Машина находится в Германии, но примечательная она не только этим фактом.

Как отмечается в описании к фото, на одометре данной "Таврии" всего 8500 км, что для автомобиля 1990 года выпуска является откровенно мизерным пробегом.

ЗАЗ Таврия в Германии Genex, Facebook

И фотографии лишний раз подтверждают уникальность этой модели: машина выглядит идеально, словно вчера выехала из салона. Причём заметно, что автомобиль пребывает в оригинальном состоянии (то есть ни о какой предшествующей реставрации речи не идёт).

ЗАЗ Таврия в Германии Genex, Facebook

ЗАЗ Таврия в Германии Genex, Facebook

ЗАЗ Таврия в Германии Genex, Facebook

ЗАЗ Таврия в Германии Genex, Facebook

Каким же образом Таврия оказалась в Германии? Дело в том, что её продавали не только на внутреннем рынке, но и на экспорт. Конкретно этот экземпляр был ввезён в ГДР ещё в 1990 году.

ЗАЗ Таврия в Германии Genex, Facebook

ЗАЗ Таврия в Германии Genex, Facebook

ЗАЗ Таврия в Германии Genex, Facebook

ЗАЗ Таврия в Германии Genex, Facebook

Отмечается, что у широкой публики будет возможность увидеть Таврию с минимальную пробегом: её покажут на ярмарке досуга в Лейпциге, которая пройдет с 15 по 23 марта.

К слову, ЗАЗ Таврия выпускалась с 1987 по 2007 годы, её оснащали двигателями МеМЗ, FIAT и ВАЗ. Причем кроме Заорожья, как оказалось, её также выпускали в Польше. Об этом малоизвестном факте OBOZREVATEL детально рассказывал в этой статье.

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