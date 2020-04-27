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27 апреля • обновлено в 18:09
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В Германии назвали самые надежные авто

2.3т
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Немецкая независимая организации TUV опубликовала ежегодный рейтинг надежности автомобилей, продаваемых на европейском рынке.

Специалисты организации изучали периодичность посещения сервисных центров транспортными средствами и количество поломок.

Возглавил рейтинг самых надежных авто по версии TUV компактный кроссовер Mercedes-Benz GLC

Возглавил рейтинг самых надежных авто по версии TUV компактный кроссовер Mercedes-Benz GLC

mercedes-benz.com

Так наиболее надежным авто стал компактный кроссовер Mercedes-Benz GLC. Он оказался лидером среди моделей возрастом до 3 лет. Интересно, что в топ-10 вошли сразу 6 автомобилей немецкого бренда. Помимо GLC хорошие результаты показали A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe и SLC/SLK.

Mazda CX-3 стала единственным "иностранным" брендом в рейтинге

Mazda CX-3 стала единственным "иностранным" брендом в рейтинге

mazda.com

Помимо "Мерседеса" в десятке лучших оказались два кроссовера Audi – Q3 и Q5, культовый спорткар Porsche 911, а также единственная "иномарка" – японский кроссовер Mazda CX-3.

Итоговая таблица рейтинга выглядит следующим образом:

Рейтинг надежности TUV автомобилей возрастом до 3 лет

Рейтинг надежности TUV автомобилей возрастом до 3 лет

tuvsud.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, британский Auto Express опубликовал рейтинг покупательской удовлетворенности.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
авто новости б/у автомобиль Audi Mercedes-Benz Mazda
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