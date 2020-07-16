В Германии начали бесплатно раздавать электромобили

Из-за принятых мер по стимулированию продаж экологичного транспорта в Германии произошли резкие изменения на рынке электромобилей. Эксперты фиксируют на них огромнейший спрос, и связано это с тем, что такие авто стали доступны для населения по очень выгодным предложениям.

В частности, с прошлого месяца в Германии действует субсидия на покупку электрокара в размере 9000 евро. Это позволило местному дилеру Autohaus Koenig предоставлять электромобили Renault Zoe в лизинг фактически бесплатно.

Как пишет Bloomberg NEF, покупателям таких электрокаров вообще не нужно тратиться на первоначальный взнос (он составляет 0%). Далее за автомобиль просто нужно лишь платить по 69 евро в месяц на протяжении трех лет. После окончания лизинговой программы клиент сможет выкупить автомобиль за 12 999 евро при рекомендованной цене Renault Zoe в 27 675 евро.

Renault Zoe поднял продажи немецкому дилеру. Фото: renault-koenig.de

В компании Autohaus Koenig, которая объединяет полсотни автосалонов на территории Германии, отрапортовали, что за первые 20 дней акции они продали 300 электрокаров Рено. Можно было выйти и на более вкусные цифры, да вот беда – не хватает продавцов-консультантов.

Помимо Renault Zoe, в Германии можно выгодно приобрести еще один электромобиль – Smart. В случае с ним ежемесячный платеж составляет 9,9 евро, однако здесь уже не обойдется без первоначального взноса.

Аналитики Bloomberg NEF, отмечают, что, для сохранения высокого спроса электрокары должны подешеветь, ведь подобные акции носят временный характер. Однако произойдет это не так уж скоро: ожидаются, что "электрички" сравняются в цене с топливными авто лишь в середине этого десятилетия.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немцы выразили недовольство своими автомобилями.