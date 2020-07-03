В Германии бьют тревогу: продажи новых авто упали на 40%

По данным немецкой ассоциации автомобильных импортеров VDIK, регистрация новых авто в июне сократилось на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Крупнейший в Европе рынок автомобилей испытывает серьезное потрясение. В июне было поставлено на учет всего 220 тысяч новых легковых автомобилей. По словам исполнительного директора VDIK Рейнхарда Цирпеля, в этом году рынок Германии может сократиться на 20% по сравнению с 2019 годом до примерно 2,8 млн. легковых авто. Напомним, что в прошлом году немецкими жителями было приобретено более 3,6 миллиона "легковушек".

Рынок новых авто в Германии установил антирекорд. Фото: carscoops.com

Если прогноз сбудется, то 2020 год станет худшим годом за последние три десятилетия. Причем, по мнению Цирпеля, 2,8 млн – это "оптимистичный прогноз". Падение продаж за первое полугодие в Германии составило порядка 35%, но до конца года ожидается стабилизация ситуации. Также, по словам Цирпеля, открытие шоу-румов практически не повлияло на продажи.

Позитивным трендом на фоне кризиса является существенное увеличение спроса на электрифицированные автомобили. Фото: bmw.com

Позитивным трендом на фоне кризиса является существенное увеличение спроса на электрифицированные автомобили. Так, за первое полугодие было реализовано порядка 90 тысяч легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми агрегатами, сообщает Autonews Europe. В Германии этому способствуют государственные программы поддержки продаж "зеленых" авто.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в июне наблюдался рост продаж новых авто.