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18 декабря • обновлено в 11:44
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В гараже случайно нашли Chevrolet Corvette на советской регистрации

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В одном из гаражей был обнаружен покинутый спорткар Chevrolet Corvette 1988 года. Однако больше всего удивляет не этот факт: у машины оказалась советская регистрация!

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобиль был поставлен на учёт в декабре 1993 году – спустя два года после распада СССР. Почему же у него тогда номера и техпаспорт несуществующей страны? Все просто: в ту пору у многих госструктур независимых республик ещё не было документов собственных образцов. В их числе была и ГАИ.

Chevrolet Corvette на советской регистрации

Chevrolet Corvette на советской регистрации

carakoom.com

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Случай этот действительно интересный: увидеть иностранный автомобиль на советской регистрации – большая редкость, учитывая, что в Советский Союз из-за границы автомобили почти не импортировались. В последние годы существования страны и после её распада кое-какие иномарки все же стали завозить, однако до спорткаров, ещё и культовых американских, дело не доходило.

Chevrolet Corvette на советской регистрации

Chevrolet Corvette на советской регистрации

carakoom.com

Chevrolet Corvette на советской регистрации

Chevrolet Corvette на советской регистрации

carakoom.com

Отметим, что представленный на фото автомобиль –Chevrolet Corvette C4. Это четвертое поколение модели, котрое выпускалось в 1983-1996 годах. Такой спорткар оснащался 5,7-литровым двигателем мощностью 230 л.с. и предлагался в двух версиях – купе и кабриолет.

Chevrolet Corvette С4

Chevrolet Corvette С4

turbosquid.com

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Какова судьба машины – на сегодняшний день неизвестно. Но учитывая ее хорошее состояние (судя по изображениям), есть надежда, что она вернётся на дороги.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль
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