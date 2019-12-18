В гараже под Полтавой обнаружили 30-летнюю Волгу без пробега

В одном из небольших городов Полтавской области обнаружили настоящий эксклюзив – ГАЗ-2410 "Волга" с пробегом 844 км. На протяжении многих лет автомобиль хранился на консервации.
Как выяснил OBOZREVATEL, данная Волга был выпущена в 1989 году. В январе 1990-го ее приобрел один из милицейских начальников, но ездить на ней не стал, поскольку пользовался служебной ВАЗ-2106. В итоге, машину подальше спрятали от посторонних глаз до лучших времен.
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
До начала 2000-х годов машина находилась в маленьком селе, а уже после этого ее перегнали на нынешнее место нахождения. Сейчас она принадлежит родственнику бывшего владельца.
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
Кроме рекордно маленького пробега, найденный ГАЗ-2410 может похвастать еще и состоянием: поскольку машину ставили на хранение, ее тщательно обработали мовилью (ее хорошо видно на фото), чтобы кузов и узлы не пострадали от коррозии.
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
В комплекте с автомобилем была найдена сервисная книжка со штампом о покупке, инструкция к штатному магнитофону, полный комплект инструментов и даже дефицитные запчасти (амортизаторы, оптика, рессоры, карбюратор и др.). При этом Волга оказалась не единственный "артефактом" в гараже: рядом с ней находились 4 ящика запечатанной водки и мешок со сгущенным молоком, выпущенные еще во времена СССР.
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
Отметим, что ГАЗ-2410 является последней версией модели ГАЗ-24. Автомобиль выпускался с 1985 по 1992 годы, за это время было выпущено свыше 417 тыс. различных модификаций седана. Это была первая "Волга", которая поступила в свободную продажу.
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
ГАЗ-2410 с пробегом 844 км
Roma Uracco, Drive2
Под капотом –2,4-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-402 мощностью 100 л.с. С ним машина ускорялась до 100 км/ч за 18 сек и развивала максимальную скорость в 145 км/ч.
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