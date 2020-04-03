В гараже нашли сотни машин, о которых забыли на 30 лет

Владелец коллекции, которая насчитывает более 300 потрясающих автомобилей, решил открыть и показать свой гараж, в который никто не заходил более 30 лет. Содержимое удивило всех!

Коллекция начала активно разрастаться в конце 70-х годов прошлого столетия. Теперь в этом гараже несколько сотен автомобилей, все они стоят без дела долгие годы. При этом некоторые из этих машин вообще никто не видел более 30 лет! Теперь владелец решил распродать коллекцию, поэтому гараж открыли...

В гараже нашли огромную коллекцию авто спустя 30 лет скриншот видео

Наиболее удивительная находка – Bizzarrini P538. Этот итальянский суперкар создан компанией, которую основал бывший конструктор Ferrari. Автомобиль настолько редкий, что даже никто точно не знает, сколько их существует. По разным источникам было произведено от 2 до 6 экземпляров. Оценочная стоимость – $1 000 000.

В гараже нашли огромную коллекцию авто спустя 30 лет скриншот видео

За несколько десятилетий (а некоторые автомобили провели в этом гараже более 40 лет) на каждой машине образовался толстый слой пыли. Теперь каждое транспортное средство необходимо привести в порядок перед продажей. Решили начать именно с Bizzarrini P538, которая после проведенных работ выглядит как новая.

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Специалисты очистили кузов, сняли поврежденный слой лака и отполировали краску. Казалось, что кожаные сиденья уже никогда не будут выглядеть хорошо. Тем не менее, в процессе детейлинга справились и с этой задачей. Даже хромированным элементам удалось придать прежний блеск.

Bizzarrini P538 – один из наиболее редких автомобилей в мире wheelsage.org

В гараже нашли огромную коллекцию авто спустя 30 лет скриншот видео

Как можно заметить, гараж представляет собой большое помещение. Однако в нем так много автомобилей, что все они располагаются в три этажа на специальных стеллажах. Как банки с консервами на полках в супермаркете! Правда, содержимое этого здания все же несколько дороже.

В гараже нашли огромную коллекцию авто спустя 30 лет скриншот видео

В гараже нашли огромную коллекцию авто спустя 30 лет скриншот видео

Впереди еще много работы – предстоит заставить сиять каждую машину. То есть необходимо вернуть к жизни более 300 авто. Затем каждый из них найдет нового владельца и будет радовать его ежедневными поездками. Или отправится на полку другого подобного хранилища.

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