В гараже нашли самый ржавый внедорожник в мире — ему 57
В калифорнийском гараже нашли внедорожник Nissan Patrol 60, который выпущен в 1963 году. Автомобиль выглядит необычно: за 57 лет он полностью покрылся ржавчиной. Теперь за него просят $2500.
Цвет кузова старого внедорожника Ниссан Патрол настолько равномерный, что можно подумать, словно автомобиль полностью выкрашен в светло-коричневый цвет. Но нет, это всего-лишь ржавчина, которая покрыла кузов машины на сто процентов. А выглядит действительно неплохо.
Но хорошие новости заканчиваются на необычной внешности. Ведь новому владельцу теперь придется как-то решать проблемы с коррозией кузова. В таком состоянии внедорожник Nissan будет в буквальном смысле постепенно растворяться в воздухе.
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Скорее всего, единственным вариантом в сложившейся ситуации будет полная замена кузовных элементов. Это подходящее решение, но только в том случае, если от ржавчины не пострадал силовой каркас. Но и эту проблему можно решить – классические рамные автомобили позволяют заменить кузов полностью. Опять же, если не пострадала сама рама.
В общем, потенциальный покупатель должен очень внимательно рассмотреть машину. В противном случае, даже $2500 могут оказаться слишком большой суммой, ведь в итоге для ремонта могут потребоваться куда более серьезные инвестиции.
В общем о техническом состоянии трудно сделать вывод. Продавец указал, что двигатель прокручивается, но его, тем не менее, необходимо приводить в порядок. А в комплекте есть дополнительный бак для топлива.
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