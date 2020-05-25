В гараже нашли самый ржавый внедорожник в мире — ему 57

В калифорнийском гараже нашли внедорожник Nissan Patrol 60, который выпущен в 1963 году. Автомобиль выглядит необычно: за 57 лет он полностью покрылся ржавчиной. Теперь за него просят $2500.

Цвет кузова старого внедорожника Ниссан Патрол настолько равномерный, что можно подумать, словно автомобиль полностью выкрашен в светло-коричневый цвет. Но нет, это всего-лишь ржавчина, которая покрыла кузов машины на сто процентов. А выглядит действительно неплохо.

Nissan Patrol полностью поржавел за 57 лет barnfinds.com

Nissan Patrol полностью поржавел за 57 лет barnfinds.com

Но хорошие новости заканчиваются на необычной внешности. Ведь новому владельцу теперь придется как-то решать проблемы с коррозией кузова. В таком состоянии внедорожник Nissan будет в буквальном смысле постепенно растворяться в воздухе.

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Скорее всего, единственным вариантом в сложившейся ситуации будет полная замена кузовных элементов. Это подходящее решение, но только в том случае, если от ржавчины не пострадал силовой каркас. Но и эту проблему можно решить – классические рамные автомобили позволяют заменить кузов полностью. Опять же, если не пострадала сама рама.

Nissan Patrol полностью поржавел за 57 лет barnfinds.com

Nissan Patrol полностью поржавел за 57 лет barnfinds.com

В общем, потенциальный покупатель должен очень внимательно рассмотреть машину. В противном случае, даже $2500 могут оказаться слишком большой суммой, ведь в итоге для ремонта могут потребоваться куда более серьезные инвестиции.

Nissan Patrol полностью поржавел за 57 лет barnfinds.com

В общем о техническом состоянии трудно сделать вывод. Продавец указал, что двигатель прокручивается, но его, тем не менее, необходимо приводить в порядок. А в комплекте есть дополнительный бак для топлива.

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