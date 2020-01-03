В гараже нашли ржавый Mercedes: его продали за $800 000

В США нашли очередную "капсулу времени". Однако на этот раз речь идет об очень эксклюзивном и дорогом автомобиле.

Как выяснил OBOZREVATEL, энтузиастам удалось отыскать редкий классический Mercedes-Benz W198 (он же 300SL) в кузове родстер. В течение многих лет автомобиль 1961 года выпуска хранился в одном из неприметных гаражей Лос-Анджелеса.

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

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Несмотря на то, что машина пребывает в плачевном состоянии, ее выставили на продажу за внушительную сумму – 799 995 долларов (при этом автомобиль уже нашел своего покупателя). Столь высокая цена объясняется тем, что всего Mercedes выпустил 1858 таких родстеров, а, кроме того, сам по себе W198 является одним из самых величайших автомобилей в истории и одним из самых желанных экспонатов в среде коллекционеров.

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Помимо основной цены, которую пришлось заплатить за автомобиль, новому владельцу предстоит серьезно вложиться в ремонт родстера. Годы простоя дали о себе знать: кузов и металлические элементы салона Mercedes-Benz W198 сильно покрылись ржавчиной, тканевая крыша превратилась в "труху", сиденья полностью порваны. И это только из видимых повреждений.

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Но есть и хорошие новости: у автомобиля сохранился родной, 3-литровый 6-цилиндровый двигатель на 250 л.с., состыкованный с 4-скоростной МКПП. Хотя не ясно, работает он или нет.

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Найденный Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

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Так или иначе, сомнений в том, что этот Mercedes-Benz W198 обретет вторую жизнь, нет. Такие автомобили сегодня – на вес золота.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине нашли редкий "Запорожец" с пробегом всего 121 км.

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