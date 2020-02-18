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18 февраля • обновлено в 15:05
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В гараже дотла сгорел новый электромобиль Porsche Taycan. Фото

1.4т
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Электромобиль Porsche Taycan совсем недавно поступил в продажу, тем не менее, уже не обошлось без эксцессов. Один из поставленных экземпляров за короткое время успел отправиться в утиль.

Как выяснил OBOZREVATEL, совершенно новый Taycan загорелся в доме своего владельца в Южной Флориде (США). Причем одним воспламенением дело не обошлось: к сожалению, пожар не удалось вовремя ликвидировать. Огонь был настолько интенсивными и сильным, что полностью уничтожил машину и повредил часть дома.

Сгоревший Porsche Taycan

Сгоревший Porsche Taycan

Скриншот видео

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От "Тайкана" остались лишь один кузов и рама, остальные же компоненты автомобиля превратились в пепел. Гараж также пострадал от инцидента, однако он, в отличие от электрокара, подлежит ремонту.

Сгоревший Porsche Taycan

Сгоревший Porsche Taycan

Скриншот видео

Сгоревший Porsche Taycan

Сгоревший Porsche Taycan

Скриншот видео

Сгоревший Porsche Taycan

Сгоревший Porsche Taycan

Скриншот видео

Сгоревший Porsche Taycan

Сгоревший Porsche Taycan

Скриншот видео

Сгоревший Porsche Taycan

Сгоревший Porsche Taycan

Скриншот видео

Почему произошло возгорание – неизвестно: в компании Porsche заявили, что по факту инцидента ведётся расследование. Пока лишь известно, что перед пожаром в гараже произошёл взрыв – на этот факт указали соседи владельца Porsche Taycan. По опыту прошлых случаев возгорания других электромобилей (Tesla, Hyundai и др), можно предположить, что причина пожара кроется в перегрева АКБ. Но до тех пор, пока этот случай не будет тщательно изучен, было бы несправедливо винить в случившемся автомобиль.

Среди людей, к счастью, обошлось без пострадавших.

Porsche Taycan

Porsche Taycan

porsche.com

Porsche Taycan

Porsche Taycan

porsche.com

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, американские журналисты протестировали Porsche Taycan и остались им довольны.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Porsche курьез фотографии
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