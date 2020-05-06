В лесах Финляндии нашли кладбище советских автомобилей

Свалки с советскими автомобилями по понятным причинам в основном можно обнаружить в постсоветских странах. Тем не менее, бывают и исключения.

На днях кладбище машин производства СССР нашли на севере Европы, а именно, в Финляндии. Примерно с десяток автомобилей вот уже как долгие годы находятся под открытым небом и никому до них нет дела.

Советские авто, брошенные в финском лесу instagram.com/retro_garage_97

Откуда же они там взялись? Очевидно, что автомобили "списали" после того, как вышел их срок службы эксплуатации. Ранее Советский Союз поставлял свою транспортную продукцию в европейские страны, в числе которых была и Финляндия. В Европе советские машины пользовались хорошим спросом из-за своей дешевизны.

Советские авто, брошенные в финском лесу instagram.com/retro_garage_97

Советские авто, брошенные в финском лесу instagram.com/retro_garage_97

На опубликованных фото видные машины самых разных годов выпуска – от ГАЗ-21 Волга и Москвич-400,402 до ВАЗ-2121 Нива и ВАЗ-2107.

Советские авто, брошенные в финском лесу instagram.com/retro_garage_97

Советские авто, брошенные в финском лесу instagram.com/retro_garage_97

Советские авто, брошенные в финском лесу instagram.com/retro_garage_97

Что же касается их состояния, то почти все автомобили выглядят удручающе: у некоторых из них слезла краска, проржавел кузов и не хватает комплектующих. Впрочем, есть и такие экземпляры, которые можно было бы восстановить и отправить в ряды какой-нибудь коллекции (например, Москвич-400 – он сохранился сравнительно неплохо).

Советские авто, брошенные в финском лесу instagram.com/retro_garage_97

Советские авто, брошенные в финском лесу instagram.com/retro_garage_97

Советские авто, брошенные в финском лесу instagram.com/retro_garage_97

Кстати, совсем недавно OBOZREVATEL рассказывал о том, что на одном из неприметных складов нашли коллекцию брошенных советских авто.

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