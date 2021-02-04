В Украине в феврале подорожают масла и смазки

В Украине в феврале 2021 года вырастут цены на смазочные материалы. Этому способствует их удорожание на мировом рынке.

Резкий рост цен на базовые масла продолжается последние три месяца из-за сокращения их поставок. Из-за пандемии на них упал спрос, что привело к 10-летнему минимуму объемов нефтепереработки в России. Об этом со ссылкой на международное ценовое агентство Argus сообщает сайт enkorr.

Кроме того, существенно сократили объемы производства европейские и американские заводы. А профилактические работы на ряде заводов Европы дополнительно подтолкнули цены вверх.

В результате котировки базового масла марки SN 500 в балтийских портах в январе 2021 года превысили $750/т. Это в 2,3 раза выше, чем было в июне 2020 года.

Параллельно с котировками растут и премии, которые трейдеры готовы платить за гарантированное снабжение масел. Дифференциал для котировок базового масла SN 150 в Европе приблизился к + $300/т.

Менеджер по развитию бизнеса агентства Argus Дмитрий Терентьев говорит, что цены на базовые масла начали расти в июне 2020 года на фоне окончания первой волны коронавируса.

"Из-за резкого сокращения спроса на бензин, дизтопливо и керосин в связи с пандемией COVID -19 НПЗ в Европе, Азии и других регионах значительно сократили переработки, что сказалось на объемах производства базовых масел. Для многих заводов маржинальность производства стала отрицательной. Поэтому часть НПЗ остановилась на ремонты. При этом спрос на масла упал значительно меньше, чем на моторное топливо ", – сказал Терентьев.

Соответственно на мировом рынке сложился дефицит масел, который толкает цены вверх.

"В обычные годы зимой наблюдается снижение спроса и базовые масла дешевеют, однако текущий зимний сезон стал исключением, и мы продолжаем наблюдать значительное превышение спроса над предложением. Аналитики Argus прогнозируют, что рост цен может сохраниться до мая 2021 и составит к началу лета около 10 % от текущих значений котировок ", – добавил менеджер.

Отмечается, что базовые масла на 80-90% формируют стоимость товарных масел и смазок, соответственно подорожание продукции украинских производителей составит не менее 50%. В 2020 году импорт базовых масел в Украине составил 143,2 тыс. Т, что на 19% меньше по сравнению с уровнем 2019

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американец рассказал о невероятно дорогостоящей замене масла в своем Bugatti Veyron Mansory Vivere – за эту услугу он заплатил 21 тыс. долларов (почти 600 000 грн).