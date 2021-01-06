В Ferrari планируют предложить фанам сразу три SUV

В конструкторском бюро компании Ferrari кипит работа по созданию не одного, как планировалось ранее, а сразу трех кроссоверов.

Об этом сообщает британский CAR Magazine. Помимо уже известного проекта Ferrari Purosangue, который презентуют в 2021 году, в компании работают еще над двумя перспективными кроссоверами, получившими заводское обозначение F244 и F245.

Полноприводный Ferrari FF выпускался с 2011 по 2016 год ferrari.com

По данным британских журналистов, Ferrari Purosangue будет представлять собой традиционный спортивный кроссовер с ДВС или гибридным силовым агрегатом. В этом отношении основным конкурентом и "образцом для подражания" является Porsche Cayenne, предлагающий широкий ассортимент силовых агрегатов.

Что касается F244 и F245, то ожидается, что это будут полностью электрические модели. В их основе будет лежать модульная электрическая платформа, которая позволит установить до 4 электромоторов и комплект батарей, суммарной емкостью до 80 кВтч. Интегрированный в силовую структуру кузова, плоский батарейный модуль позволит максимально снизить центр тяжести.

При создании шасси Purosangue используется опыт, полученный от серийных полноприводных моделей Ferrari FF и GTC4Lusso. Для электрических кроссоверов полный привод будет реализован за счет системы векторизации тяги и распределения момента индивидуально на каждое из колес с помощью индивидуальных электромоторов.

Ferrari GTC4Lusso пришел на смену модели FF и выпускался до августа 2020 года ferrari.com

Ожидается, что презентация готового к серии Ferrari Purosangue состоится в этом году, а первые клиенты получат кроссоверы из Маранелло в начале 2022 года. Ориентировочная стоимость новинки составит 300 тысяч евро. Появление первого в истории компании SUV поможет удвоить продажи "Гарцующих жеребцов" примерно до 16 тысяч в год к середине этого десятилетия.

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