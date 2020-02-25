В Европе засняли самую странную и причудливую Skoda Octavia

В Румынии сфотографировали необычную Skoda Octavia. Машина примечательна своим тюнингом, если его можно назвать таковым.

Как выяснил OBOZREVATEL, заснятая на парковке Октавия удивляет количеством хромированных и черных самодельных пластиковых деталей, которые "разбросаны" не только по самому кузову, но и салону.

Skoda Octavia в странном тюнинге Facebook, SKODA Octavia 2

Трудно сказать наверняка, что это за пластмассовые детали, но некоторые из них напоминают дефлекторы (для защиты от дождя), которые крепятся к боковым окнам автомобиля. Кажется очевидным, что владелец Octavia накупил этих аксессуаров и установил их на капот, дверь багажника, зданий бампер, крылья и С-стойки.

Но еще больше впечатляет обилие хрома. Контрастные полоски едва ли не полностью покрывают переднюю и заднюю часть автомобиля: ими обклеены "ребра" автомобиля, оптика, бампера. Кроме того, на крышке багажника располагаются шильдики "Sport" и "3.2".

Подобный тюнинг продолжается и в салоне, также здесь установлено множество креплений для смартфонов и подключено огромное количество кабелей (зачем это всё, откровенно неясно).

Держится весь "апгрейд", вероятно, на двустороннем скотче.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Skoda определилась с именем своего первого электрического кроссовера.

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