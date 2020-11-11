В Европе стартовали продажи самой 'прокачанной' Toyota

В Европе стартовали продажи самого мощного хэтчбека Toyota GR Yaris, подготовленного спортивным подразделением Gazoo Racing.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка призвана привлечь к марке фанатов скорости.

Под капотом этого компактного хэтчбека располагается турбированный 1,6-литровый трехцилиндровый мотор, который развивает 261 л.с., а крутящий момент достигает 360 Нм. Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам посредством 6-ступенчатой "механики". Это самый мощный на сегодняшний день 3-цилиндровый мотор в мире.

На разгон до "сотни" Toyota GR Yaris требуется всего 5,5 секунд, а скорость ограничена электроникой на отметке в 230 км/ч. Первая за последние 20 лет фирменная система постоянного полного привода GR-Four предлагает три режима работы: Normal, Sport и Track, распределяя момент между осями в соотношении 60:40, 30:70 и 50:50, соответственно.

До недавнего времени в гамме Yaris не было версии с 3-дверным кузовом. Компания Toyota создала такую модификацию в соответствии с требованиями FIA для омологации раллийного болида в прошлом году. Но теперь с появлением GR Yaris все любители скорости смогут почувствовать себя раллийными гонщиками.

GR Yaris отличается от обычного Yaris совершенно иной двухрычажной задней подвеской с торсионной балкой. Крышу занизили на 95 мм, а сама панель выполнена из карбонового волокна. Для снижения веса крылья, дверь багажника и капот изготовлены из алюминия. В результате вес машины всего 1280 кг.

Toyota предлагает покупателям опционный комплект Circuit Pack, в который входят передний и задний самоблокирующиеся дифференциалы Torsen, комплект кованных 18-дюймовых дисков с резиной Michelin Pilot 4s, перенастроенную подвеску и тормозные механизмы с красными суппортами.

Второй вариант – комплект Convenience Pack, который включает премиальную аудиосистему JBL, спутниковую навигацию, парковочные сенсоры, амбиентное освещение салона и проекционный дисплей. Однако, заказать одновременно оба этих пакета вместе нельзя.

Новая Toyota GR Yaris оснащенная в "базе" LED фарами, имеет спортивные сидения с отделкой замшей Ultrasuede, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный кондиционер, систему автоматического включения стеклоочистителей и многое другое.

На помощь водителю придут адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновения и удержания в полосе движения.

Стоимость новой Toyota GR Yaris стартует в Германии с отметки €33200.

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