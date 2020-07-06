Компания Jeep объявила о начале продаж в европейских странах своих гибридных кроссоверов Renegade 4хе и Compass 4хе.

Первыми "зеленые" версии Jeep смогут заказать покупатели в Италии и Франции, а через несколько недель они появятся и в других странах Европы. Автомобили будут доступны в трех комплектациях на выбор: Limited, S и Trailhawk.

В Европе стартовали продажи гибридных Jeep. Фото: media.fcaemea.com

Напомним, что компания Jeep впервые представила свои гибридные модели в прошлом году на автошоу в Женеве. Позже к Renegade 4xe и Compass 4xe добавятся и другие гибридные версии популярных внедорожников марки.

2021 Jeep Compass 4xe Limited. Фото: media.fcaemea.com

Гибридный силовой агрегат состоит из 1,3-литрового турбированного бензинового мотора и расположеннного между задними колесами электродвигателя, который питается от компактной литий-ионной батареи энергоемкостью 11,4 кВтч. Она может заряжаться в процессе движения или на стоянке от внешнего зарядного устройства.

Салон Jeep Compass 4xe Limited. Фото: media.fcaemea.com

В зависимости от версии, мощность ДВС составляет 130 или 180 л.с., а еще 60 л.с. генерирует электромотор. Такми образом суммарная мощность силовых агрегатов составляет 190 л.с. (Limited)или 240 л.с. (Trailhawk и S). На разгон от 0 до 100 км/ч кроссоверам потребуется примерно 7,5 секунды. Максимальная скорость для движения на электротяге ограничена 130 км/ч, а в гибридном режиме они могут развить до 200 км/ч.

2021 Jeep Renegade 4xe Limited. Фото: media.fcaemea.com

2021 Jeep Renegade 4xe Limited. Фото: media.fcaemea.com

Для новинок предлагается широкая палитра цветов, большой выбор оборудования и аксессуаров для персонализации авто.

2021 Jeep Renegade 4xe Limited. Фото: media.fcaemea.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep готовит гибридную версию модели Wrangler.