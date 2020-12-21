В Европе стартовали продажи гибридного кроссовера Tiguan eHybrid

Немецкая компания Volkswagen начала продажи в Европе своего нового гибридного кроссовера Tiguan eHybrid.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка пополнит модельный ряд гибридных автомобилей немецкого бренда.

Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбированным мотором семейства TSI, электродвигателем и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная отдача силового агрегата достигает 245 л.с., а крутящий момент достигает 400 Нм.

Для перехода в полностью электрический режим работы достаточно нажатия одной кнопки, а запас хода в этом случае составит порядка 51 км. Для питания батареи, расположенной под полом кроссовера, можно использовать зарядные устройства мощностью 2,3 или 3,6 кВт. В гибридном режиме АКБ подзаряжается благодаря системе рекуперации энергии торможения.

В стандартную комплектацию новинки вошли 17-дюймовые легкосплавные диски, багажные рейлинги, трехзонный климат-контроль, полностью цифровая приборная панель, многофункциональный руль с кожаной отделкой и подрулевыми "лепестками", система экстренного торможения и парковочные сенсоры по периметру кузова.

Кроме того, все кроссоверы Tiguan нового поколения идут "в базе" со светодиодной оптикой, датчиками дождя, поддержкой коммуникации ос смартфонами и системой удержания в полосе.

Покупателям будут предложены три комплектации на выбор – Life, Elegance и R-Line. Стоимость Tiguan eHybrid в Германии стартует с отметки €42413.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электромобили Volkswagen первыми в сегменте получат проекционный дисплей с дополненной реальностью, а в Porsche ведут активные разработки в области создания и производства синтетического топлива.