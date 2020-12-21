В Европе стартовали продажи гибридного кроссовера Tiguan eHybrid

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2,6 т.
В Европе стартовали продажи гибридного кроссовера Tiguan eHybrid

Немецкая компания Volkswagen начала продажи в Европе своего нового гибридного кроссовера Tiguan eHybrid.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка пополнит модельный ряд гибридных автомобилей немецкого бренда.

Volkswagen Tiguan eHybrid пополнит модельный ряд гибридных автомобилей немецкого бренда

Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбированным мотором семейства TSI, электродвигателем и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная отдача силового агрегата достигает 245 л.с., а крутящий момент достигает 400 Нм.

Volkswagen Tiguan eHybrid оснащен 1,4-литровым турбированным мотором TSI, электродвигателем и 6-ступенчатой АКП

Для перехода в полностью электрический режим работы достаточно нажатия одной кнопки, а запас хода в этом случае составит порядка 51 км. Для питания батареи, расположенной под полом кроссовера, можно использовать зарядные устройства мощностью 2,3 или 3,6 кВт. В гибридном режиме АКБ подзаряжается благодаря системе рекуперации энергии торможения.

Для питания батареи можно использовать зарядные устройства мощностью 2,3 или 3,6 кВт

В стандартную комплектацию новинки вошли 17-дюймовые легкосплавные диски, багажные рейлинги, трехзонный климат-контроль, полностью цифровая приборная панель, многофункциональный руль с кожаной отделкой и подрулевыми "лепестками", система экстренного торможения и парковочные сенсоры по периметру кузова.

Volkswagen Tiguan eHybrid получил полностью цифровой кокпит

Кроме того, все кроссоверы Tiguan нового поколения идут "в базе" со светодиодной оптикой, датчиками дождя, поддержкой коммуникации ос смартфонами и системой удержания в полосе.

Volkswagen Tiguan eHybrid будет предложены в трех комплектациях – Life, Elegance и R-Line

Покупателям будут предложены три комплектации на выбор – Life, Elegance и R-Line. Стоимость Tiguan eHybrid в Германии стартует с отметки €42413.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электромобили Volkswagen первыми в сегменте получат проекционный дисплей с дополненной реальностью, а в Porsche ведут активные разработки в области создания и производства синтетического топлива.

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