В Европе продают украинские плавающие внедорожники ЛуАЗ

Несколько украинских внедорожников ЛуАЗ-967М 1985 года выпуска выставили на продажу в Венгрии. За очень редкие автомобили просят 8639 евро (282 тыс. грн).

ЛуАЗ-967М является водоплавающей модификацией внедорожника ЛуАЗ. Автомобили-амфибии сегодня считаются большой редкостью.

У выставленных на продажу б/у автомобилей небольшой пробег – всего 1500 км, а состояние отличное. Также стоит отметить, что у владельца не будет больших проблем с обслуживанием и ремонтом благодаря простой и надежной конструкции.

Украинские внедорожники сохранились в отличном состоянии. Фото: firstgear.ua

В движение амфибию ЛуАЗ-967М приводит двигатель Запорожец объемом 1,2 л мощностью 40 л.с. Максимальная скорость составляет 80 км/ч на суше и 3 км/ч на воде.

ЛуАЗ-967М способен передвигаться по суше и плавать на воде. Фото: firstgear.ua

Салон ЛуАЗ-967М рассчитан на трех человек. Фото: firstgear.ua

Как рассказывал OBOZREVATEL, в Украине выставили на продажу раритеный 70-летний Peugeot в отличном состоянии.