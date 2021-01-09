В Европе определили семерку финалистов конкурса 'Автомобиль года'

Жюри европейского конкурса "Автомобиль года" выбрали 7 претендентов на престижную награду, а вот кто одержит победу станет известно 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба организации. В нынешнем году за победу в конкурсе будут бороться: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat New 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris и электрический Volkswagen ID.3. Выбор жюри конкурса был сделан из 29 претендентов, которые появились в шоу-румах в Европе в течении минувшего года в не менее чем пяти европейских странах. Жюри состоит из 60 автомобильных журналистов из 23 европейских стран.

Напомним, что впервые конкурс European Car of the Year провели в 1964 году, а победителем тогда стал британский Rover 2000. В прошлом году награды был удостоен компактный французский хэтчбек Peugeot 208. Эта победа стал шестой для компании за всю историю конкурса.

В связи с эпидемией коронавируса в 2020 году торжественная церемония оглашения победителя впервые проводилась в формате онлайн. В наступившем году эта печальная традиция продолжится, а призера конкурса назовут 1 марта.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван победитель европейского конкурса Autobest, а в Украине подвели итоги 2020 года и определили бестселлер среди новых автомобилей.