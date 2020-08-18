В Европе будут официально продавать пикапы Ram

Немецкая компания AEC Europe, которая до недавнего времени предлагала европейским покупателям продукцию бренда Dodge, пообещала наладить поставки в "Старый Свет" пикапов Ram.

2021 Ram 1500 TRX. Фото: ramtrucks.com

В первую очередь речь идет о новинке концерна FCA – пикап Ram 1500 TRX. По мнению руководителя компании AEC Europe Джона Муратори, в Европе наблюдается увеличение спроса на мощные пикапы, и ожидается, что новинка от Ram будет пользоваться популярностью. В настоящее время 2021 Ram 1500 TRX проходит адаптацию к европейским требованиям, а поставки в салоны официальных дилеров планируется начать в декабре нынешнего года.

2021 Ram 1500 TRX. Фото: ramtrucks.com

Сколько будет стоить новинка в Европе в компании пока не определились, но очевидно, что цена будет выше, чем в США, где за пикап просят от $69995. Конкурент Ford F-150 Raptor приводится в движение компрессорным 6,2-литровым V8, который развивает мощность 702 л.с. и обладает крутящим моментом в 880 Нм.

2021 Ram 1500 TRX. Фото: ramtrucks.com

2021 Ram 1500 TRX. Фото: ramtrucks.com

Этот мотор работает в тесном взаимодействии с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и рассчитанной на серьезное бездорожье системой полного привод. На разгон до "сотни" пикапу требуется 4,5 секунды, а максимальная скорость достигает 190 км/ч.

2021 Ram 1500 TRX. Фото: ramtrucks.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford представила новое поколение пикапа F-150.