В декабре в Евросоюзе продали рекордное количество электромобилей

В декабре 2020 года в Европейском Союзе продали рекордное количество электромобилей и гибридов (PEV) – 281 тысячу. Это на 115 000 больше, чем в ноябре, и на 264% больше по сравнению с декабрем 2019 года.

Соответственно доля таких авто выросла до 23%, а чистых электрокаров (BEV) до 14%. В общем продажи PEV в 2020 году превысили 1 миллион единиц, что на 142% больше показателя 2019 года. Об этом сообщает сайт CleanTechnica.

Доля PEV на рынке ЕС тоже возросла. Теперь она составляет 11% (из них 6,2% имеет BEV), что значительно выше 3,6% в 2019-м. Ожидается, что в 2021 году эта доля достигнет 40%.

Рост популярности электрокаров в декабре составил 223%, если сравнивать с прошлогодними показателями. Гибриды (PHEV) стали еще популярнее – они выросли на 347%. Хотя по годовым показателям гибриды уступили электрокарам (46% против 54%).

Наиболее популярным авто в декабре стал Volkswagen ID.3 (28 108 продаж). Он превзошел Tesla Model 3 (24 664) в месяц ее запуска и поставил новый рекорд для электрокаров. На третьем месте в рейтинге находится Renault Zoe (16322).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, японская компания Nidec прогнозирует, что в этом году цены на электрокары упадут до 85 000 гривен. А это, по их мнению, создаст новый спрос на авто в Индии, Африке и на Ближнем Востоке.