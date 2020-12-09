В честь 60-летия E-Type компания Jaguar выпустит "юбилейный" F-Type

В марте 2021 года компания Jaguar отметит 60-летие культовой модели E-Type. В честь этого события будет выпущена лимитированная серия F-Type Heritage 60 Edition.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Британцы очень трепетно относятся к своей автомобильной истории. Особое место в пантеоне легендарных автомобилей занимает Jaguar E-Type. Автомобиль, который дебютировал 60 лет назад, стал настоящей иконой стиля. Не удивительно, что один из экземпляров этой модели занял почетное место в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Jaguar Е-Type и его идейный наследник F-Type Heritage 60 Edition media.jaguar.com

В честь 60-летия E-Type будет изготовлено 60 экземпляров F-Type в исполнении Heritage 60 Edition, а сборку каждого экземпляра будут осуществлять лучшие мастера команды SV Bespoke подразделения Jaguar Special Vehicle Operations из Уорвикшира.

Все экземпляры будут окрашены в особый цвет Sherwood Green из палитры цветов E-type media.jaguar.com

Автомобиль создан на базе версии F-Type R. Он получит в свое распоряжение 575-сильный 5-литровый V8 и полноприводную трансмиссию. Все экземпляры будут окрашены в особый цвет Sherwood Green из палитры цветов E-type, которая не использовалась на других моделях бренда.

Покупателям будут доступны как купе, так и кабриолеты. Все автомобили получат декоративные элементы в черном глянце и хроме, а дополнят стильный образ черные глянцевые 20-дюймовые кованные диски.

Покупателям будут доступны как купе, так и кабриолеты F-Type Heritage 60 Edition media.jaguar.com

В списке опций – 12,3-дюймовая цифровая приборная панель высокого разрешения и мультимедийная система Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и возможностью обновления "по воздуху".

В списке опций – 12,3-дюймовая цифровая приборная панель высокого разрешения и мультимедийная система Touch Pro media.jaguar.com

Мультимедийная система Touch Pro поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также может обновляться "по воздуху" media.jaguar.com

В салоне F-Type Heritage 60 Edition будут использоваться эксклюзивные материалы, включая кожу двух цветов – Caraway и Ebony Windsor, алюминиевую отделку приборной панели в стиле E-type, номерные накладки на пороги и шильдики SV Bespoke.

Салон украсят шильдики SV Bespoke media.jaguar.com

На порогах – алюминиевые накладки с "юбилейной" символикой media.jaguar.com

На разгон до первой "сотни" автомобилю требуется всего 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 299 км/ч. Компания уже принимает заказы от коллекционеров. Стоимость F-Type Heritage 60 Edition стартует с отметки 122500 фунтов (135900 евро).

Jaguar F-Type Heritage 60 Edition оценили в 122500 фунтов media.jaguar.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jaguar подготовила для своих фанов эксклюзивную серию E-Type, а любителям скорости адресован новый кроссовер F-Pace SVR.