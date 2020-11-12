В Чехии заметили редкие кроссоверы Skoda китайского производства

В Чехии засняли сразу два китайских купе-кроссовера Skoda Kodiaq GT, которые находятся в частном пользовании. Интересно, что данный автомобиль не продается в Европе – он ориентирован строго на рынок Поднебесной и не экспортируются в другие страны.

Об этом сообщает сайт auto.cz. Журналисты издания сделали запрос в "Шкоду", чтобы выяснить, как могли "китайские" кроссоверы оказаться в Чехии. Компания из Млада-Болеслава подтвердила, что Kodiq GT по-прежнему продаются только в Поднебесной, из чего был сделан вывод, что машины является эксклюзивом – скорее всего, владельцы ввезли их в Европу по "серым" каналам.

Skoda Kodiaq GT Skoda

Теперь журналисты разыскивают владельца одного из этих авто (тот, который был сфотографирован на днях; другая же машина засветилась еще прошлой весной), чтобы выяснить, каким образом ему удалось экспортировать редкую "Шкоду" из Китая.

Skoda Kodiaq GT, замеченный в Чехии еще весной Skoda

Skoda Kodiaq GT, замеченный в Чехии на днях Skoda

Отметим, что Skoda Kodiaq GT дебютировала в 2018 году. От обычного "Кодьяка" визуально она отличается скошенной в задней части крышей, чуть меньшей радиаторной решеткой, новыми бамперами, другими фонарями и надписью "Skoda" на крышке багажника вместо логотипа марки. Двигатель у кросс-купе только один – 2,0-литровый бензиновый TSI с турбиной на 186 л.с. с передним либо полным приводом, а также на 220 л.с. с 4х4. Трансмиссия тоже только одна — 7-скоростная DSG.

Skoda Kodiaq GT Skoda

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda вывела на рынок свой первый электрический кроссовер. Уже известна цена и базовой модели.