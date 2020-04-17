В частично признанной республике нашли брошенные легенды BMW

Зачастую легендарные автомобили, которые когда-то были брошены своими владельцами по тем или иными причинам, находят в странах Западной Европы или США. Однако, бывают и исключения.
Недавно пару редких автомобилей BMW, оказавшихся бесхозными, нашли на одном из складов в Косово. Речь идет о двух знаменитых BMW M3 в кузове E30.
Брошенные BMW M3 E30 в Косово
Bekim Kalludra, Facebook
Как машины оказались в частично признанно республике, непонятно – возможно, они попали сюда еще во времена Югославии. Легендарная M3 E30 выпускалась с 1986 по 1992 годы, тогда как Югославия в привычном своем понимании перестала существовать в 1991-м.
Брошенные BMW M3 E30 в Косово
Bekim Kalludra, Facebook
Судя по фото, автомобили пребывают не в очень хорошем состоянии (одному из экземпляров "повредили" оригинальность кустарным тюнингом), но, учитывая их ценность, скорее всего, автомобили будут восстановлены и обретут нового владельца.
Брошенные BMW M3 E30 в Косово
Bekim Kalludra, Facebook
Брошенные BMW M3 E30 в Косово
Bekim Kalludra, Facebook
Почему BMW оказались брошенными, неизвестно. Не исключено, что на их судьбе сказалась нестабильность на Балканах, которая длилась практически все 1990-е годы. Возможно, из-за частых вооруженных конфликтов в регионе владельцу попросту было не до автомобилей.
BMW M3 E30
wikipedia.org
От обычной BMW E30 M3 отличалась аэродинамическим обвесом кузова, перенастроенной подвеской, форсированным до 215 л.с. 2,3-литровым двигателем и спортивными колесами.
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