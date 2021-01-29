В Британии выставят на продажу семиметровый "Бэтмобиль"

В Великобритании на аукционе Bonhams выставят на продажу копию легендарного "Бэтмобиля" из фильмов Тима Бертона 1989 и 1992 годов. Его цена 30 000 фунтов стерлингов (1 156 406 гривен).

Авто построено на базе Ford Mustang 1965 года. Его создали инженеры одного из британских кузовных ателье. Об этом сообщает сайт motor.ru.

Для создания реплики "Бэтмобиля" установили специальный выдвижной купол, через который осуществляется доступ в двухместный салон.

Авто оборудовано мощным аэродинамическим обвесом, передней турбиной и четырьмя декоративными задними патрубками. Настоящую выхлопную систему инженеры вывели сбоку.

Внутри cупергеройского авто установлены два спортивных кожаных кресла. А приборная панель оснащена множеством кнопок и датчиков, которые, правда, выполняют декоративную функцию.

Под капотом у автомобиля 5,7-литровый V8. В паре с агрегатом работает механическая трансмиссия.

Также "Бэтмобиль" имеет необходимую оптику и номерные знаки, позволяющие ездить на нем по дорогам общего пользования.

Пробег автомобиля неизвестен, но возможно он нулевой. После создания машины, ее приобрел британский автомобильный музей, где она была в качестве экспоната.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США выставили на продажу легендарный Kaiser Darrin 161 образца 1954. В свое время он стал первым в Америке спортивным стеклопластиковым автомобилем.