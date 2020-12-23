В Британии воры украли "половину" нового Mercedes-Benz

На прошлой неделе житель Вест-Бромвича, Великобритания, столкнулся с серьезным актом вандализма. Поутру он обнаружил свой Mercedes полностью раскуроченным – воры сняли с машины практически все навесные детали и не только.

Как видно на фото, пострадал новый Mercedes-Benz C-Class Coupe. Были украдены все 4 колеса, капот, обе двери, дверь багажника, зеркала и даже передние сиденья в салоне. "Не пощадили" преступники и лючок бензобака, пишет Autoevolution.

Вот как выглядит Mercedes Benz C-Class, разобранный профессиональными ворами autoevolution.com

Кроме того, воры пытались снять задние сиденья, однако не смогли справиться с креплениями и остановились на полпути.

С машины сняли все детали, которые можно было только снять с помощью подручных средств autoevolution.com

По словам владельца машины, Пола Хэмптона, воры действовали настолько тихо и незаметно, что даже не разбудили собаку, а датчики охранного комплекса не сработали. Автомобиль был припаркован возле дома.

Исключение составили лишь задние сиденья - их не смогли демонтировать autoevolution.com

Также воры почему-то оставили руль дисплей мультимедиа autoevolution.com

К счастью, машина была застрахована. Полицейские, которые прибыли на место преступления, обнаружили на "Мерседесе" несколько отпечатков пальцев, так что поиск преступников должен быть лишь вопросом времени.

Как ранее писал OBOZREVATEL: