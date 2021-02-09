В Британии создадут летающий пассажирский автобус

Великобританская компания GKN Aerospace создаст воздушный пассажирский автобус Skybus. Он сможет перевозить по городу 30-50 человек.

Автобус будет перевозить пассажиров по определенному маршруту с посадками на остановках. О технических характеристиках Skybus информации еще нет, но известно, что он будет электрическим. Об этом сообщает New Atlas.

Отмечается, что в ближайшее время проект не удастся реализовать. Нужно создать надежный аппарат, и для него нужна новая наземная инфраструктура, так как имеющиеся вертолетные площадки не подойдут.

Партнерами GKN Aerospace в этом проект являются компании: Cranfield Aerospace Solutions, Deloitte, Rolls-Royce, Саутгемптонский университет, Крэнфилдского университет, Университетский колледж Лондона, аэропорты "Хитроу" и "Лондон-Сити".

Skybus является частью масштабной британской программы Future Flight Challenge, в рамках которой получат финансирования проекты, связанные с электрической авиацией. На Skybus правительство уже выделило 4,5 миллиона фунтов (170 986 925 грн).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США представили беспилотный автобус Xcelsior AV, который может перевозить более 40 человек. Во время движения он создает трехмерную модель окружающего пространства на 360 градусов с помощью лидара, радаров и камер. Благодаря этому автобус может обнаруживать пешеходов, другие автомобили и препятствия.