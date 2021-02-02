В Британии впервые затюнинговали электромобиль Ford Mustang Mach-E

В Великобритании тюнинг-ателье Motion R Design создало первый пакет доработок для электромобиля Ford Mustang Mach-E. Он содержит в себе модернизацию кузова и салона, но техническую начинку не трогают.

В тюнинг-кит входит оригинальный бампер, расширители колесных арок, кастомные боковые юбки, специальный диффузор и заднее антикрыло. Также пакет содержит легкосплавные 20-дюймовые колесные диски Quantum44 с пятью сдвоенными спицами. Об этом сообщает сайт motor.ru.

Кроме того, предполагается перешивка салона, но его вид ателье не показало.

Заказать пакет доработок можно уже сейчас, однако его стоимость Motion R Design не сообщили. Она известна только потенциальным клиентам.

Вид тюнингового Ford Mustang Mach-E Motion R Design

Тюнингованный Ford Mustang Mach-E имеет 20-дюймовые колесные диски Quantum44 Motion R Design

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Германии тюнинг-ателье Kourosh Mansory представило обновленную версию своего автомобиля Gronos, созданный на базе Mercedes-AMG G63 и G65 AMG.

Авто получило новый передний бампер и нижний спойлер и новые широкие крылья и задний диффузор. Все аэродинамические детали изготовлены из углеродного волокна, которые даже имеют особые детали "Forged Carbon" с глянцевой отделкой под мрамор.