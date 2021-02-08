В Британии представили обновленный пикап Toyota

Британский филиал Toyota и мастерская Arctic Trucks представили пикап Hilux AT35 с 375-миллиметровым клиренсом. Чтобы адаптировать автомобиль к преодолению бездорожья, ему улучшили геометрическую проходимость и повысили плавность хода.

От обычного пикапа модель отличает доработанное шасси. Оно имеет оригинальные стойки Arctic Trucks Bilstein и внедорожные покрышки BFGoodrich с внешним диаметром 35 дюймов, которые позволили увеличить дорожный просвет до 375 миллиметров. Об этом сообщает сайт Motor. ru.

Также Hilux AT35 установили усиленную раму и новые стабилизаторы поперечной устойчивости. Кроме того, заменили пружины на передней оси и расширили колею и перенастроили трансмиссию.

Обновленном пикапу установили широкофюзеляжный обвес с кастомными арками и подножками, фирменные брызговики и 17-дюймовые диски Arctic Trucks. Под задним бампером установлен дополнительный трубчатый усилитель с разъемом под тягово-сцепное устройство.

Доработки Arctic Trucks стоят от 4,8 тысячи фунтов стерлингов (182 243 грн) за базовый пакет с лифтом подвески и 35-дюймовыми шинами.

Сам же Hilux AT35 стоит 18,8 тысячи фунтов стерлингов (713 713 грн). Но еще придется отдельно платить за защиту днища, дополнительные светодиодные блоки на крышу, систему регулирования давления в шинах и кунг. Преимущество тюнинга Arctic Trucks – сохранения заводской гарантии и возможность обслуживания в сервисах Toyota.

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