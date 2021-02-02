В Британии построят первый в мире порт для воздушных такси и дронов

В Великобритании построят первый в мире порт для электрического и автономного воздушного транспорта. Он будет называться Air-One и его открытие планируется на 2021 год.

Вместе с Hyundai Motor Group проектом займется компания Urban Air Port, которая победила в конкурсе от британского правительства. Порт должны построить в городе Ковентри, который находится в центре Великобритании. Об этом сообщает сайт hyundai.news (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В Air-One будет доступен вертикальный взлет и посадка для беспилотников и летающих такси. Будущий инновационный центр должен работать с нулевыми выбросами и должен помочь сократить пробки.

Территория порта будет на 60% меньше, чем у обычной вертолетной площадки. Отмечается, что используя инновационное строительство, площадки смогут установлять в считанные дни, выбрасывать нулевые выбросы углерода и работать в полном объеме даже, если не подключены к сети.

"Urban Air Port имеет потенциал сделать революцию в городах по всему миру, сделав их более связанными, чище и ускорив наше зеленое экономическое восстановление", – сказал британский директор по исследованиям и инновациям в будущем Гэри Каттс.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Huindai готовится к презентации нового электромобиля, который увидит свет под суббрендом Ioniq. Электрический кроссовер будет использовать электрическую платформу E-GMP и получит привлекательную внешность напоминает концепт Hyundai 45 EV.