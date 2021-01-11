В Бельгии скрестили VW Transporter T3 с Porsche 911

Сергей Иванов Новости 15:20, 11.01.2021

Бельгийская компания House of Cars предлагает приобрести уникальный минивен VW Transporter T3 с силовым агрегатом Porsche 911.

Об этом сообщается на сайте компании. Вдохновением для проекта послужила модель Porsche B32 c силовым агрегатом Porsche 911 SC.

Porsche B32 был изготовлен тиражом всего 17 экземпляров
vwn-presse.de

Этот необычный симбиоз минивена и спорткара выпускался в период с 1983 по 1985 году. По данным коммерческого подразделения концерна Volkswagen всего было построено 17 экземпляров Porsche B32. Автомобиль имел мощность 231 л.с. и мог разгоняться до 185 км/ч.

Предлагаемый на продажу Volkswagen T3 "Porsche B30" был создан на базе классического VW 1982 года
houseofcars.be
Необычный тюнинг выполнили в 1984 году
houseofcars.be

Предлагаемый на продажу Volkswagen T3 "Porsche B30" был создан на базе классического VW 1982 года. Необычный тюнинг выполнили в 1984 году. Вместо штатного мотора автомобиль получил 3-литровый оппозитный двигатель от Porsche 911 3.0SC мощностью 204 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчтая "механика" Porsche. Двигатель и трансмиссия были подготовлены бельгийской 911 motorsport. Специалисты этой же компании выполнили настройку шасси.

Вместо штатного мотора автомобиль получил 3-литровый оппозитный 204-сильный мотор от Porsche 911 3.0SC
houseofcars.be

От Porsche автомобиль унаследовал тормозную систему и комплект приборов. Стильные 16-дюймовые колесные диски Fuchs "обуты" в резину Continental размерностью 195/50 спереди и 225/50 – сзади. Также автомобиль получил амортизаторы Bilstein, выхлопную систему Scart и квартет дополнительных фар. В салоне установлены 3 спортивных кресла с кожаной отделкой и спортивными ремнями безопасности Schroth.

Автомобиль получил дополнительный комплект из четырех фар
houseofcars.be
Стильные 16-дюймовые колесные диски Fuchs "обуты" в резину Continental размерностью 195/50 спереди и 225/50 – сзади
houseofcars.be
В салоне установлены 3 спортивных кресла с кожаной отделкой и спортивными ремнями безопасности Schroth
houseofcars.be
Салон Volkswagen T3 "Porsche B30"
houseofcars.be

Автомобиль находился в частной коллекции и теперь предлагается на продажу по цене 84900 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche отметила выпуск миллионного внедорожника Cayenne, а также представила пополнила семейство 911 экстремальной версией GT3 Cup.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Степанов снова объяснил логику запретов на продажу носков во время локдауна

"Зеленский? Где ты? Люди за тебя голосовали!" Жители Полтавщины перекрыли трассу и обратились к президенту. Видео

В "Слуге народа" допустили, что руководство Украины замешано в скандале с тайной "VIP-вакцинацией"

В Крыму пересохло важное водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя. Видео

Коронавирус в Украине: в чем наши медики оказались лучше британских