В Бельгии скрестили VW Transporter T3 с Porsche 911

Бельгийская компания House of Cars предлагает приобрести уникальный минивен VW Transporter T3 с силовым агрегатом Porsche 911.

Об этом сообщается на сайте компании. Вдохновением для проекта послужила модель Porsche B32 c силовым агрегатом Porsche 911 SC.

Этот необычный симбиоз минивена и спорткара выпускался в период с 1983 по 1985 году. По данным коммерческого подразделения концерна Volkswagen всего было построено 17 экземпляров Porsche B32. Автомобиль имел мощность 231 л.с. и мог разгоняться до 185 км/ч.

Предлагаемый на продажу Volkswagen T3 "Porsche B30" был создан на базе классического VW 1982 года. Необычный тюнинг выполнили в 1984 году. Вместо штатного мотора автомобиль получил 3-литровый оппозитный двигатель от Porsche 911 3.0SC мощностью 204 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчтая "механика" Porsche. Двигатель и трансмиссия были подготовлены бельгийской 911 motorsport. Специалисты этой же компании выполнили настройку шасси.

От Porsche автомобиль унаследовал тормозную систему и комплект приборов. Стильные 16-дюймовые колесные диски Fuchs "обуты" в резину Continental размерностью 195/50 спереди и 225/50 – сзади. Также автомобиль получил амортизаторы Bilstein, выхлопную систему Scart и квартет дополнительных фар. В салоне установлены 3 спортивных кресла с кожаной отделкой и спортивными ремнями безопасности Schroth.

Автомобиль находился в частной коллекции и теперь предлагается на продажу по цене 84900 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche отметила выпуск миллионного внедорожника Cayenne, а также представила пополнила семейство 911 экстремальной версией GT3 Cup.