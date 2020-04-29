В Беларуси создали внедорожник для рыбалки в стиле БТР

Для любителей активного (хотя и не слишком гуманного) отдыха в Беларуси создали необычный внедорожник под названием 60.03 Кайман-ОР в стиле военной машины, который похож на БТР.

Собственно, новинка представляет собой гражданскую модификацию армейского транспортного средства БРДМ-2. Главное изменение в сравнении с оригиналом, кроме отсутствия стрелковой установки, – обычная сталь кузова вместо бронированной.

drom.ru Беларуский внедорожник для охоты и рыбалки Кайман-ОР

Буквы ОР в названии говорят о том, что машина разработана для охоты и рыбалки. Необычное ТС способно плавать со скоростью 8 км/ч. Передвигаться по суше можно на 50 км/ч. За это отвечает 4,75-литровый дизельный двигатель мощностью 125 л.с.

ЧИТАЙТЕ: Mercedes помог китайцам создать крутой внедорожник

Полная масса с учетом груза и всех пассажиров (салон рассчитан на 6 человек) составляет 7500 кг. Расход топлива достигает 60 л/100 км, а максимальный запас хода после полной заправки равен 1000 км.

Напомним, OBOZREVATEL уже показывал очень необычный внедорожник ЛуАЗ, который превратили в крутой вездеход.