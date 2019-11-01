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1 ноября • обновлено в 17:34
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Автошколу никто не отменял! В МВД объяснили, как получить права

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В МВД пояснили будущим водителям, что новые правила получения водительских прав не отменяют необходимость обучения в автошколе.

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД на своей странице в Facebook. Вступление в силу Постановления Кабмина №320 от 19 октября 2019 года вызвало ряд кривотолков. Например, кто-то предположил, что теперь нет необходимости учиться в автошколе или можно пройти обучение экстерном.

Получение прав в Украине

Получение прав в Украине

hsc.gov.ua

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В МВД пояснили:

  • индивидуальный порядок предусматривает обязательное прохождение обучения в автошколе;

  • будущий водитель не допускается к экзаменам в сервисных центрах МВД не закончив обучение в автошколе;

  • ученик, который хочет заниматься индивидуально, учится в тот же период, с той же интенсивностью и по той же учебной программе, что и группа, но имеет индивидуальный график занятий.

По новым правилам в автошколе не нужно учиться только ученикам профессионально-технических учебных заведений, в программе которых предусмотрено обучение вождению.

Получение прав в Украине

Получение прав в Украине

hsc.gov.ua

Напомним, что теперь по новым правилам автошколы не будут выдавать бумажных свидетельств об окончании курсов, а данные об этом будут вноситься в электронном виде в Единый государственный реестр МВД.

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Также, отныне практический экзамен будет проводиться в том территориальном центре МВД, где водитель успешно сдал теоретический экзамен. Причем, чтобы исключить нарушения в экзаменационном процессе, полицейские смогу использовать фото- или видеофиксацию. Кроме того, срок действия свидетельства про окончание автошколы сократили с 10 до 2 лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине упростили порядок получения водительских прав.

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Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Тег
водительские права
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