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27 марта • обновлено в 10:58
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Полиция купила Lada Niva украинской сборки

1.6т
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Недавно AutoOboz сообщал о том, что в Украине началась сборка автомобилей Lada – первые экземпляры уже были замечены в одном из салонов Киева. Теперь же появились новые подробности этого проекта.

Выяснилось, что Лады в Украине не только собирают – их даже покупают. Как сообщает Facebook-сообщество Українські автомобілі, по состоянию на 1 марта на отечественном рынке было продано 38 таких "Лад": Granta лифтбэк – 5 ед., Granta седан – 2, Largus/Largus Cross – 10, Vesta Седан – 9, Vesta SW – 1, XRAY – 2, 4x4/Нива – 9. Причем как минимум один из ВАЗов украинского производства – Нива – прописался в автопарке Полиции охраны Украины. Недавно соответствующий автомобиль попал в объективы камер.

Полицейская Лада Нива украинской сборки

Полицейская Лада Нива украинской сборки

avto-nomer.ru

Производством Lada в Украине занялся Запорожский автомобильный завод. Здесь осуществляется самая простая, крупноузловая сборка этих машин (SKD Semi Knocked Down) – в таком виде автомобили дешевле растамаживать в сравнении с поставкой полностью готовых экземпляров. На ЗАЗ доставляются крупные детали в сборе (кузов, двигатель, трансмиссия, элементы подвески и др.), где их затем собирают в полноценное авто.

Автомобили Лада украинской сборки

Автомобили Лада украинской сборки

RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

Автомобили Лада украинской сборки

Автомобили Лада украинской сборки

RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

При этом на таких авто может меняться VIN-номер, и в случае с украинскими Ладами меняется международный код производителя (WMI) – первые три символы кода. 18 февраля 2020 года им был присвоен WMI под обозначением Y9Z (обозначение географической зоны, кода страны и кода автопроизводителя), остальные же символы, как и порядковый номер, остались российскими.

Автомобили Лада украинской сборки

Автомобили Лада украинской сборки

RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

Отметим, что ранее ЗАЗ уже сотрудничал с АвтоВАЗом. В 2003 году в Запорожье начался выпуск моделей ВАЗ-21093 і ВАЗ-21099, а в 2005-м к ним примкнула еще одна пара моделей – 2104 і 2107. Впрочем, "четверки" производили всего один год, сборку "семерок" свернули в 2008-м, а вот "девятки" продержались до 2011/2012 года. За это время всего было собрано около 130 тыс. машин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что самый обычный ВАЗ-2102 продали за 18 000 долларов.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Автоновости Украины
Теги
Лада ВАЗ Lada новые авто
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Россияне всё хотят научить работать на заводах скакунов . Россияне не поймут что не их это дело фабрики и заводы .Им нужны польские паны плантации и вонтузы!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Zrada Niva
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