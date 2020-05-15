В Австрии взялись улучшить "Ниву": что из этого вышло

Австрийские мастера из компании Vagabund Moto, которая специализируется на строительстве кастом-байков, решили заняться модернизацией авто.

2007 Lada 4x4 Vagabund vagabund-moto.com

Своим дебютным проектом в этой области они неожиданно выбрали архаичную "Ниву". Можно лишь предположить, что необычный выбор обусловлен простотой и непритязательностью конструкции, разработанной еще в 70-е годы прошлого века. За основу мастера из Граца взяли Lada 4x4 2007 года выпуска, которую переделали в вездеход для путешествий.

2007 Lada 4x4 Vagabund vagabund-moto.com

Кузов авто окрасили в серый цвет, а двери для контраста сделали матово-черными. Кроме того, машину оставили без бамперов, модернизировали подвеску, установили на крыше багажник и дополнительную светотехнику, а также заменили штатные колеса на легкосплавные с внедорожной резиной. Для буксировки прицепа машина оборудована фаркопом.

2007 Lada 4x4 Vagabund vagabund-moto.com

2007 Lada 4x4 Vagabund vagabund-moto.com

Под капотом все осталось без изменений – здесь расположен штатный 83-сильный бензиновый мотор объемом 1,7 литра, который работает в паре с 5-ступенчатой "механикой". На бездорожье, которое может оказаться на пути, имеется постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

2007 Lada 4x4 Vagabund vagabund-moto.com

По словам представителей Vagabund Moto, в будущем они хотят попробовать свои силы по доработке автомобилей более солидных брендов.

Как писал ранее OBOZREVATEL, поклонники "Нивы" продолжают состязаться за лучший проект нового поколения модели.

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