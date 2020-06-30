Внезапно: в Армении обнаружили ЗАЗ Таврия на сирийских номерах

В сети появилось фото необычного пикапа ЗАЗ Таврия. Машина интересна тем, что она относится к редкой версии, кроме того, у неё нетипичные номера.

Знаменитый ЗАЗ в версии грузовичка был замечен в столице Армении, Ереване. Как видно на снимке, опубликованном на форумe avto-nomer.ru, у автомобиля не местные, а сирийские госназки.

Откуда же такая Таврия могла взяться в Сирии, а потом в Армении? Дело в том, что это не стандартный пикап ЗАЗ-11055, а, как отмечает сообщество Українські автомобілі в Facebook, его более мощная версия – ЗАЗ-110557 (с 1,2-литровым мотором МеМЗ-2457 на 58 л. с., появившаяся в 1999 году), которая в свое время поставлялась ЗАЗом в Сирию.

Пикап ЗАЗ на сирийских номерах, замеченный в Армении avto-nomer.ru

Что же касается конкретно этой Таврии, судя по всему, в Армению на ней приехали сирийские беженцы.

Любопытно, что в сообществе "Українські автомобілі" пользователи начали активно комментировать фотонаходку, благодаря чему вспылили кое-какие интересные исторические факты. В частности, один из юзеров указал, что был в Сирии в 2009 году и именно благодаря пикапам ЗАЗ местные жители знали про Украину. В то же время другой пользователь отметил, что в начале 2000-х в этой стране было много обычных ЗАЗ-1103 Славута, которые работали в тамошнем такси.

Кстати, как ранее писал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года в Запорожской области было найдено целое кладбище желтых "Славут". Ранее эти авто работали в таксопарке города Энергодар.