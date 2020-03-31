В Аргентине нашли совершенно новые авто 30-летней давности

Совершенно новые автомобили Alfa Romeo, Fiat и Peugeot 90-х годов были обнаружены в заброшенном дилерском центре в Аргентине.

В Аргентине нашли новые авто 30-летней давности autoblog.com.ar

В Аргентине нашли новые авто 30-летней давности autoblog.com.ar

Бывший дилерский центр Ganza Sevel в Буэнос-Айресе был обнаружен спустя три десятка лет после закрытия, когда новый владелец земли осмотрел один из ангаров на участке. К своему удивлению, он нашел несколько совершенно новых автомобилей Alfa Romeo, Fiat и Peugeot, которые были в наличии у дилера до его закрытия.

В Аргентине нашли новые авто 30-летней давности autoblog.com.ar

В Аргентине нашли новые авто 30-летней давности autoblog.com.ar

Поскольку новый владелец земли не является большим поклонником итальянских и французских автомобилей 1990-х годов, он решил избавиться от них. Решить это задачу поручили фирме Kaskote Calcos, занимающейся продаже подержанных автомобилей.

В Аргентине нашли новые авто 30-летней давности autoblog.com.ar

В Аргентине нашли новые авто 30-летней давности autoblog.com.ar

После мытья и проверки работоспособности автомобилей ребята из Kaskote Calcos опубликовали несколько фотографий в интернете. Как видите, коллекция разнообразна и включает такие модели, как Fiat Tipo, Duna, Uno, Tempra и Ducato, Alfa Romeo 33 Sport Wagon и Peugeot 405.

В Аргентине нашли новые авто 30-летней давности autoblog.com.ar

Как сообщает Autoblog Argentina, цены на эти совершенно новые автомобили не объявлены, предположительно из-за проблем с документацией.

В Аргентине нашли новые авто 30-летней давности autoblog.com.ar

Конечно, это далеко не предметы коллекционирования, так как практически весь парк состоит из массовых автомобилей той эпохи.

Как писал ранее OBOZREVATEL, партию "забытых" внедорожников Ford Eхcursion обнаружили в ОАЭ.

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