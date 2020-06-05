В Англии спасли VW Golf, который смыло в море

Стас Сидилев Новости 17:51, 5.06.2020

В английском городе Уитстабл британец почти потерял свой VW Golf, который унесло в море крупной волной. Происшествие записал на видео очевидец. В итоге машину удалось спасти.

На пляж к морю мужчина приехал, чтобы покататься на гидроцикле. Но автомобиль оказался слишком близко к воде. К тому моменту, как владелец Фольксваген Гольф успел выгрузить гидроцикл и надеть необходимое снаряжение, автомобиль уже смыло водой в море.

Volkswagen Golf смыло водой в море
скриншот видео

Машина отплыла от берега на несколько метров и погружалась в воду все глубже, пока ее не спас водитель пикапа Nissan Navara с помощью троса.

Современные дорожные автомобили, включая Volkswagen Golf, не защищены от погружения в воду. Это чревато серьезными повреждениями. Иногда транспортное средство и вовсе невозможно отремонтировать. О техническом состоянии конкретного автомобиля ничего не известно.

Ранее OBOZREVATEL показывал видео с десятками необычных и очень редких электромобилей, которые выбросила на свалку компания-банкрот.

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