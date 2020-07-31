В ангаре нашли 150 заброшенных авто времен СССР. Видео

Группа автомобильных блогеров обнаружила гараж с покинутыми автомобилями советского производства. Размер коллекции оказался впечатляющим – всего в затерянном ангаре насчитали 150 единиц техники.

Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал "ПриветТачка".

Забытые авто времен СССР. Скриншот видео

В найденной коллекции представлен практически весь автопром СССР. Это как массовые модели для народа, так и представительские "членовозы". Более того, есть даже редкие экспортные авто.

Забытые авто времен СССР. Скриншот видео

Например, в гараже были найдены ГАЗ-14 "Чайка" (всего таких авто было выпущено около 1,1 тыс.), праворульные Lada Riva (экспортное название ВАЗ-2105) и Москвич-408П, а также микроавтобус ЗИЛ-118К "Юность" с правительственной спецсвязью. Кроме того – множество других моделей ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, РАФ и Москвич разных годов выпуска. "Нашлось место" также и грузовым автомобилям, а также спецавтомобилям вроде универсала ГАЗ-22 "Волга" скорой помощи и пожарного ЗиЛ-130.

Забытые авто времен СССР. Скриншот видео

Пребывают автомобили в разном состоянии. Какие-то из них хорошо сохранились в оригинале, другие же были отреставрированы. Также есть частично разукомплектованные и полностью разобранные машины. Так или иначе, но вся техника находится в таком виде давно и уже покрылась толстым слоем пыли.

Забытые авто времен СССР. Скриншот видео

Забытые авто времен СССР. Скриншот видео

Где находится и кому принадлежит покинутая коллекция, не сообщается.

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