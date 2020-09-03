В Афганистане выпустили автомобили за $1200-2500: как они выглядят

Афганская компания Amin Noor представила линейку из 11 различных бюджетных моделей – в основном это коммерческая техника, пикапы, микроавтобусы и фургоны. У большей части из них установлены дизельные двигатели, но есть также гибриды с солнечными батареями, установленными на крыше.

Как сообщает India Times, цены на автомобили варьируются от 1200 до 2500 долларов. Конечно, покупатели не получают ни особых удобств, ни современных систем безопасности. Однако афганцы остро нуждаются в недорогих современных машинах, поскольку их автопарк сильно устарел ввиду отсталости страны.

Афганские авто за 1200-2500 долларов. Фото: India Times

"Производство Amin Noor нацелено на все еще небольшой, но растущий средний класс страны", – пояснил глава компании Ахмад Зия Ахмадияр.

Афганские авто за 1200-2500 долларов. Фото: India Times

Уже выпущено более 200 автомобилей. Практически полностью машины делаются из местных деталей.

Афганские авто за 1200-2500 долларов. Фото: India Times

"Через три года мы сможем производить 80% всех компонентов самостоятельно" , –заявил Ахмадияр.

"Окончательная цена этих автомобилей намного ниже, чем стоимость импортируемых нами подержанных автомобилей", – подытожил министр экономики Мустафа Мастур, который был почетным гостем на церемонии премьеры продукции Amin Noor.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине за 1200 выставили на продажу недоделанную копию "Гелендвагена".