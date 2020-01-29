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29 января • обновлено в 08:39
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Что ты такое? В сети показали УАЗ "Буханку" на стероидах

1.3т
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В Интернете появились фотографии необычной уазовской "Буханки". Машина примечательна тем, что примерно в 1,5 раза больше оригинального фургона!

Исполинских размеров машину можно назвать не иначе, как "Буханка" на стероидах. На фоне обычного УАЗ-2206 (который стоит рядом) она действительно выглядит "ненормально".

"Буханка" на стероидах

"Буханка" на стероидах

carakoom.com

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Как пишут СМИ, раздутая "Буханка" принадлежит начальнику одной из российских исправительных трудовых колоний. О машине известно лишь, что она на 40 см шире и на 100 мм длиннее оригинала, а вместо штатной трансмиссии установлена коробка передач от Mitsubishi Pajero. Также на фото можно заметить, что у неё три дворника (вместо двух), внедорожные колеса и массивные бампера.

"Буханка" на стероидах

"Буханка" на стероидах

carakoom.com

Впрочем, некоторые пользователи сети сомневаются, что "Буханка" на стероидах вообще существует. Не исключено, что она является "продуктом фотошопа". Хотя в целом автомобиль выглядит реалистично, к тому же, снят он с двух ракурсов. Поэтому, скорее всего, этот УАЗ всё же существует.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее УАЗ опубликовал эксклюзивные фото модернизированного варианта "Буханки", который был подготовлен украинскими специалистами. Автомобиль в значительной степени отличался от исходного фургона.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
УАЗ фотографии прикол курьез
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