Что ты такое? В сети показали УАЗ "Буханку" на стероидах

В Интернете появились фотографии необычной уазовской "Буханки". Машина примечательна тем, что примерно в 1,5 раза больше оригинального фургона!
Исполинских размеров машину можно назвать не иначе, как "Буханка" на стероидах. На фоне обычного УАЗ-2206 (который стоит рядом) она действительно выглядит "ненормально".
"Буханка" на стероидах
carakoom.com
Как пишут СМИ, раздутая "Буханка" принадлежит начальнику одной из российских исправительных трудовых колоний. О машине известно лишь, что она на 40 см шире и на 100 мм длиннее оригинала, а вместо штатной трансмиссии установлена коробка передач от Mitsubishi Pajero. Также на фото можно заметить, что у неё три дворника (вместо двух), внедорожные колеса и массивные бампера.
"Буханка" на стероидах
carakoom.com
Впрочем, некоторые пользователи сети сомневаются, что "Буханка" на стероидах вообще существует. Не исключено, что она является "продуктом фотошопа". Хотя в целом автомобиль выглядит реалистично, к тому же, снят он с двух ракурсов. Поэтому, скорее всего, этот УАЗ всё же существует.
Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее УАЗ опубликовал эксклюзивные фото модернизированного варианта "Буханки", который был подготовлен украинскими специалистами. Автомобиль в значительной степени отличался от исходного фургона.
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