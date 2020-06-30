C 1 июля в Украине по-новому будут наказывать за пьяное вождение

С завтрашнего дня в Украине вводятся новые, более жесткие меры наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В частности, отныне пьяные водители будут наказываться более высокими штрафами и, кроме того, притягиваться к уголовной ответственности.

Такие нормы предусматривает закон № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" (его Верховная Рада приняла еще в ноябре 2018 года), который вступает в силу 1 июля 2020 года.

Наказание за вождение в нетрезвом состоянии с 1 июля

Если раньше минимальная сумма штрафа за вождение в нетрезвом виде составляла 10,2 тыс. грн, то теперь – 17-34 тыс. грн. За повторное нарушение придется заплатить уже 51 тыс. грн.

Помимо этого, предусматривается лишение прав сроком до 3-х лет. В добавок, отныне пьяное вождение будет считаться уголовным проступком согласно новой Ст. 286-1 Уголовного Кодекса Украины.

Согласно нововведениям уголовная ответственность предусматривается за:

управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции;

передача управления ТС нетрезвому лицу;

отказ от освидетельствования на состояние опьянения;

употребление водителем после аварии с его участием алкогольных напитков, наркотиков, а также лекарственных средств, изготовленных на их основе (за исключением назначенных лекарств или тех, которые входят в состав автомобильной аптечки).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что производителей автомобилей обязали устанавливать в машины алкотестеры.