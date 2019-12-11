Уже покрылась пылью: в Украине нашли брошенной новую Audi A8

На одном из подземных паркингов Киева сделали довольно любопытное фото. На нём изображен новый представительский седан, которым, судя по толстому слою пыли, не пользовались очень давно.

Как выяснил OBOZREVATEL, покинутым автомобилем является Audi A8 актуального поколения – одна из самых дорогих серийных машин современности.

Почему автомобиль находится в столь плачевном состоянии, сказать сложно: как можно видеть на фото, машина на чешской регистрации, и, возможно, владелец пригнал ее под растаможку, но еще не успел пройти необходимые процедуры оформления. Также есть версия об угоне или аресте данного авто (либо же самого владельца).

Брошенная Audi A8 в Киеве instagram.com, luxcar_of_ua

Так или иначе, но очень жаль, что такому недешевому, красивому и к тому же новому авто приходится простаивать.

А так новая Audi A8 выглядит, когда она чистая и кому-то нужна audi-mediacenter.com

А так новая Audi A8 выглядит, когда она чистая и кому-то нужна audi-mediacenter.com

Отметим, что седан Audi A8 нынешнего, четвертого поколения выпускается с конца 2017 года. Автомобиль оснащается 5-ю двигателями: бензиновыми V6 3.0, V8 4.0 и W12 5.0, а также дизелями V6 и V8 рабочим объемом 3,0 и 4,0 л соответственно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на парковке случайно нашли чудом уцелевший электромобиль 1990-х годов.

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