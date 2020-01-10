В Украине может появиться узбекский конкурент Renault Logan

Узбекский холдинг UzAutoSanoat, который владеет брендом Ravon и выпускает по лицензии модели Chevrolet, собирается выпустить новый автомобиль. Теоретически он может появиться в Украине.

Как рассказал местному изданию Podrobno начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов компании Шухрат Мирсамуков, на данном этапе Узавтосаноат заинтересован в создании автомобиля, который "переломил бы ситуацию на рынках России и других стран СНГ". Судя по анонсированной цене (10 000 –15 000 долларов), он будет конкурировать с Renault Logan, а продавать его планируют в таких странах, как РФ, Казахстан, Украина, Беларусь, Азербайджан и Афганистан – это основные рынки сбыта компании.

Chevrolet Onix - возможное авто от UzAutoSanoat autoreview.ru

"Наш новый автомобиль, который будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов, сможет переломить ситуацию. Мы надеемся и верим в это, так как эта продукция абсолютно новая и даже если сравнить с конкурентами по дизайну и техническим характеристикам, она их гораздо превышает. Мы верим в этот проект и надеемся, что он завоюет сердца наших зарубежных клиентов, и, конечно, в первую очередь, внутренний рынок", - подчеркнул Мирсамуков.

Chevrolet Onix в дешевой и более дорогой версиях autoreview.ru

Chevrolet Onix autoreview.ru

По предварительной информации, новым автомобилем UzAutoSanoat может стать Chevrolet Onix, который сначала отправится на конвейер в Китае и Бразилии, а затем – Узбекистане. Не исключено, что данная машина выйдет под маркой Ravon и с другим названием.

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