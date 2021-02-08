'УзАвтоМоторс' готовит новый Chevrolet Tracker

Узбекская компания "УзАвтоМоторс" готовится к выпуску нового кроссовера Chevrolet Tracker.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Бывшее СП GM-Uzbekistan после реорганизации 2018 года ставшее собственностью государственной компании "Узавтосаноат" открывает новую страницу в своей истории.

Несмотря на национализацию предприятия, сотрудничество с американским концерном General Motors набирает новые обороты. В компании "УзАвтоМоторс" планируют начать производство новых моделей Chevrolet на глобальной платформе GEM.

Благодаря полученной финансовой помощи в размере 150 млн евро от швейцарского Credit Suisse, компания начала активную модернизацию производственных мощностей. В рамках программы развития построен и оснащен всем необходимым оборудование новый сварочный цех площадью 7628 м2. Он позволит сваривать порядка 60 тысяч кузовов в год.

Здесь уже освоили выпуск кузовов для актуальной модельной линейки, а совсем скоро должны наладить сварку нового кроссовера Chevrolet Tracker. Два года назад он дебютировал в Китае, в прошлом году его начали выпускать в Бразилии, а теперь он получит узбекскую "прописку".

Стоит отметить, что "УзАвтоМоторс" уже предлагает покупателям Tracker, собранный в Китае. Компактная модель длиной 4,47 м оснащается трехцилиндровым 1-литровым турбомотором мощностью 123 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатый "автомат", а привод осуществляется на переднюю пару колес. Автомобиль пользуется высоким спросом, а цена в зависимости от модификации составляет от 16 до 21 тысяч долларов.

Интересно, что актуальный модельный ряд компании "УзАвтоМоторс" достаточно широкий. Он включает несколько легких коммерческих моделей Chevrolet Damas и Labo, легковые Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti, а также сразу 6 кроссоверов – два поколения Tracker, Equinox, Traverse, Trailblazer и Tahoe.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн General Motors изменил свой логотип и анонсировал стратегию развития, а в Запорожье организовали сборку двух новых моделей Kia.