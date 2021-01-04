Уволенный работник разгромил стоянку с новенькими Mercedes

Бывший сотрудник испанского завода Mercedes-Benz повредил среди ночи около полусотни новеньких минивенов.

Об этом сообщает Periodismo del Motor. Орудием вандала стал экскаватор-погрузчик Caterpillar, который он той же ночью украл со строительной площадки.

Примерно в час ночи 38-летний мужчина вторгся на территорию фабрики, выломав входные ворота, и направился к площадке готовой продукции. С помощью мощного экскаватора он смог повредить более 50 фургонов и пытался разбить еще несколько автомобилей, направляясь прямо к сборочной линии.

Вызванный наряд полиции смог нейтрализовать дебошира и сопроводить его в участок, где он будет ожидать решения своей участи. По предварительным подсчетам ущерб оценивается в 2 миллионов евро.

Неясно, что спровоцировало это происшествие, но план мести разрабатывался достаточно долго, учитывая, что виновник был уволен из компании еще в 2017 году. Полиция пытается выяснить, было ли это актом мести или это преступление вызвано другими причинами.

Завод в Витории, расположенный на северо-западе Испании, принадлежит концерну Daimler с 1981 года. Это второй по величине завод компании по производству фургонов. На предприятии выпускают модели Vito и V-Class, а также их электрические версии eVito и EQV.

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