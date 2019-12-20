Разочаровался: россиянин сбросил свой Mercedes-G-Class с вертолета

Российский владелец внедерожника Mercedes-Benz G-Class сбросил свой автомобиль с вертолета, поскольку, по его словам, устал от машины. Однако в этой истории далеко не все так просто.

Как выяснил OBOZREVATEL, идея со сбросом "Гелендвагена" принадлежала молодому и амбициозному блогеру Игорю Морозу. Он же является и владельцем машины.

На своем YouTube-канале Мороз опубликовал видео, в котором рассказал, зачем решил избавиться от своего Mercedes G-Class, а затем показал сам процесс "утилизации" автомобиля.

Mercedes-AMG G63 2018 cars.com

Мороз заявил, что купил свой Mercedes-AMG G 63 в 2018 году более чем за 240 000 евро, и с тех пор машина ему доставляла лишь одни проблемы: из дверей внедорожника все время задувал ветер, при этом стабильно раз в месяц автомобиль отправлялся к дилеру на ремонт, хотя все работы проводились по гарантии. В конечном счете парень решил, что поступит с автомобилем так, как многим хочется поступить с постоянно глючным телефоном – разбить его на кусочки.

Mercedes G-Class бросили с вертолета Скриншот из видео

Для этого мужчина нанял вертолет (за 3600 евро), который поднялся на высоту 300 м и сбросил "Гелендваген" в открытом поле. От сильнейшего удара машина, естественно, превратилась в груду металла. Ее обломки впоследствии вывез трактор.

Но дальше всплывают весьма интересные факты, которые лишают эту историю статуса "идеальное убийство". Во-первых, одному из российских СМИ удалось узнать, что на самом деле Мороз уничтожил машину не из-за поломок, а из-за спора: якобы блогер поспорил с другим россиянином на крупный контракт и поставил на кон свой Mercedes, пообещав сбросить его с воздуха, что, в итоге, и было сделано. А во-вторых, как заметили в комментариях к ролику пользователи YouTube, на самом деле с вертолета был сброшен не Mercedes-AMG G 63, а более старый "Гедлендваген": по ряду внешних признаков было установлено, что этот экземпляр был выпущен в 1995 году. Стоит такой внедорожник примерно 14 000 – 15 000 евро, что, по меркам современного блогерства, не такие уж и большие деньги для затрат на создание "взрывного" ролика.

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Кстати, помимо сетевых юзеров, ролик со сброшенным G-Class заинтересовал и правоохранительные органы: транспортная полиция инициировала проверку, насколько законной была эта акция вообще.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, на дорогах России была замечена копия нового пикапа Tesla Cybertruck.

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